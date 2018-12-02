Ormanspor namağlup ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

OGMOrmanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. hafta maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 75-64 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü eline aldı. İlk periyot 23-16 OGM Ormanspor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Başkent ekibi, çeyreği 45-27 kazanarak soyunma odasına önde gitti. İlk yarıda Ormanspor 7 üçlük kaydederken, Bursaspor sadece 1 üçlük bulabildi.Üçüncü periyotta Bursaspor'un farkı kapatma çabaları yetersiz kaldı. Periyot 61-49 Ormanspor üstünlüğüyle geçildi.Ormanspor'da 20 sayı kaydeden Caner Ercan karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Graves 13 sayı ve Rizvic 12 sayı ile oynadı.