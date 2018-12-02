Ormanspor namağlup ilerliyor

OGM
Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. hafta maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 75-64 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü eline aldı. İlk periyot 23-16 OGM Ormanspor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Başkent ekibi, çeyreği 45-27 kazanarak soyunma odasına önde gitti. İlk yarıda Ormanspor 7 üçlük kaydederken, Bursaspor sadece 1 üçlük bulabildi. CANER'DEN 20 SAYI GELDİ
Üçüncü periyotta Bursaspor'un farkı kapatma çabaları yetersiz kaldı. Periyot 61-49 Ormanspor üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta etkili oyununu sürdürerek farkı koruyan Ormanspor, karşılaşmayı 75-64 kazandı.
Ormanspor'da 20 sayı kaydeden Caner Ercan karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Graves 13 sayı ve Rizvic 12 sayı ile oynadı. Bursaspor'da ise Recep Doğrusöz'ün 19 sayı, Borovnjak'ın 17 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.