Pursaklar belediyespor şampiyonluğu hedefliyor

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Süper Amatör Lig'de mücadele eden Pursaklar Belediyespor şampiyonluğu hedefleyerek bir üst lige çıkmak istiyor. Taraftarların desteğiyle daha fazla başarı elde edeceklerini belirten kulüp yöneticileri çağrı yaparak, "Taraftarlarımızı maçlarımıza davet ediyoruz. Onların desteğiyle büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Kulüp altyapısında oynayan takımları geleceğe hazırlayan yöneticiler, U12, U15 ve U17 takımlarının sezonu tamamladıklarını söyledi. Futbol okulundaki minik yetenekleri de geleceğin profesyonelleri olma yolunda eğiten Pursaklar Belediyespor Kulübü, oynanan özel maçlarda miniklerin yeteneklerini keşfettiklerini ve kendilerini gösterdiklerini vurguladı. Tüm bu süreçte kendilerine destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür eden kulüp yöneticileri, sporun her branşında Pursaklar'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını kaydetti