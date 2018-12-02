Rengârenk şampiyona

BUGÜN NELER OLDU

YenimahalleBelediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğinde düzenlenen "Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası", Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. "Türkiye'nin Renkleri Yenimahalle'de" adı altında düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası olmak üzere 2 kategoride takımlar, şampiyonluk için yarıştı. Yarışmaya Türkiye'nin 25 ilinden oyuncuların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dansçılar da katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkanvekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun da izlediği şampiyonaya, Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuklara hitap eden Başkan Yaşar, "Halk oyunları bizim özümüzdür. Bizi biz yapan değerlerdir. Biz halk oyunlarıyla evlendik, halk oyunlarıyla kına gecesi yaptık, törenler gerçekleştirdik. Halk oyunlarıyla bugüne kadar Cumhuriyetin birliğini, beraberliğini koruduk" dedi.