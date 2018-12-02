Yeniçeriler, Ümraniye deplasmanına çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

SporToto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Evinde Elazığspor ile berabere kalarak puanını 17'ye yükselten Osmanlıspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak ligin üst sıralarına yükselmeyi hedefliyor. Saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.İki takım daha önce hiç karşılaşmadı. Osmanlıspor, oynadığı 13 maçta 17 puan, Ümraniyespor ise 24 puan topladı.Başkent temsilcisinin maça Karcemarskas, Caner, Muhammed, Numan, Anıl, Tugay, Eric Ayuk, Burhan Eşer, Lumanza, Hasan Kılıç ve Mertan Caner on biriyle çıkması bekleniyor.