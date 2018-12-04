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rüzgârı

, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları pop müziğin sevilen ismi ile bir araya getirdi

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Aleyna Tilki rüzgârı
Konser Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Engelleri Birlikte Aşalım" sloganıyla düzenlendi. Saatler öncesinden salonu tıklım tıklım dolduran katılımcılara, konser girişinde ışıldak hediye edildi. Kukla gösterisiyle başlayan konserde, vatandaşlar Türk bayrağı ve ışıldaklarıyla görsel bir şölene imza attı. Down Sendromlu Cevdet Kotan da kendi kitabı 'Sizden Bir Fazlayım'ı Başkan Yaşar'a hediye etti. Engellilere seslenen Yaşar, engelli çocuklara müjde verdi. Yaşar, "Ocak ayının son haftasında Türkiye'de ilk defa engelliler kreşini açacağız. Bunun da müjdesini vermek istedim" diye konuştu. Konuşmanın ardından Yetenek Sizsiniz Programı'nda balon gösteriyle hafızalardan silinmeyen Burhan Baysan, engelli çocukları tek tek sahneye davet ederek, yaratıcı balon şekilleriyle beğeni topladı. Gösterilerinin sonunda Aleyna Tilki, başkentlilerin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sesiyle ve dansıyla Yenimahalleliler'i kendine hayran bırakan Tilki, pop şarkılarının yanı sıra türkü de söyledi. Tilki engellilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
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Aleyna Tilki rüzgârı
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