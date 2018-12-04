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Engelliler Başkan’a bayrak hediye etti

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Engelliler Başkan’a bayrak hediye etti
ETIMESGUT Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda, Etimesgutlu engelliler ve aileleriyle bir araya geldi. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, engelli vatandaşlar ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu. Aralarında engelli oyuncuların da yer aldığı eti- SEM drama kursiyerlerinin drama gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterinin finalinde, oyunculardan Yağmur Tuzcu "Bu Bayrak" şiirini okuduktan sonra Türk Bayrağı'nı Başkan Demirel'e takdim etti.
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Engelliler Başkan’a bayrak hediye etti
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