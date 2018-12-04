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Engellilere evde tıraş

Bir günde 360 kişiyi tıraş ederek dünya rekoru kıran Ankaralı berber Ercan Buyruk, engellileri evlerinde ziyaret ederek, saç ve sakal tıraşlarını yapıyor

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Engellilere evde tıraş
ANKARALI berber Buyruk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, serebral palsi hastaları 15 yaşındaki Mustafa Yiğit Eren ile 45 yaşındaki Metin Şahin'i tıraş etmek için evlerine gitti. Buyruk, engelli bireyler ve ailelerine destek olmak için tıraşlarını berber salonunun yanı sıra evlerinde de yaptığını belirtti. Engellilerin birçoğunun tıraş olmaya gitmekte zorlandığını dile getiren Buyruk, "Anne babalar aldıkları makineyle çocuklarını evde tıraş etmeye çalışıyorlar. O çocukların da dışarıya çıkıp berbere gidebilmesini, sadece engelli çocukların tıraşlarının yapıldığı kuaför salonunun olmasını çok istiyorum. Projem kabul edilirse böyle özel çocuklar için bir salon yapma hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuştu. Buyruk, Mustafa Yiğit Eren'in saç tıraşını bebekliğinden bu yana yaptığını belirterek, "Mustafa'yı tıraş etmek beni çok mutlu ediyor. Mustafa gibi birçok çocuğun tıraşını yapıyorum. Böyle çocukları tanımak, ailelerinin duyarlılığını görmek anlatılmaz bir duygu. Ailelerdeki o sabrı ve mücadeleyi görmek insanın hayata bakış açısını değiştiriyor" ifadelirini kullandı.

ÇOK MUTLU OLUYOR
Mustafa Yiğit Eren'in babası Akyar Eren, "15 yıldır bu süreci birlikte yaşıyoruz. Bizler için ilk başlarda anlam veremediğimiz bir hadiseydi. Mustafa ile birlikte büyüdük. Kız kardeşlerinin olmasıyla da hayata tekrar bağlanmış olduk. Mustafa ile mümkün olduğunca dışarı çıkmaya gayret ediyoruz. Ercan Bey'in berber salonuna gidiyoruz. Tıraş olmaya gitmekten çok mutlu oluyor. Ercan Bey'in onu gülümseyerek karşılaması onu çok mutlu ediyor" dedi.
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Engellilere evde tıraş
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