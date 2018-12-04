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Gazozuna Maçlar’da şampiyon İncirli oldu

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Gazozuna Maçlar’da şampiyon İncirli oldu
KEÇIÖREN Belediyesi tarafından mahalle kültürünün yaşatılması için düzenlenen futbol turnuvasının final maçı, Keçiören Belediyesi Muhtarlık İşleri ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile Keçiören Muhtarlar Derneği'nin organizasyonuyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan spor tesisinde gerçekleştirildi. 40 mahallenin katıldığı futbol turnuvasında final maçı Gümüşdere ve İncirli Mahalleleri arasında oynandı. Final maçını İncirli Mahallesi futbol takımı kazanarak büyük mutluluk yaşarken, maçın ardından turnuvada ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyeler verildi. Üçüncü olan Aşağı Eğlence Mahallesi futbol takımı oyuncularına, ikinci olan Gümüşdere Mahallesi futbol takımı oyuncularına ve birinci olan İncirli Mahallesi futbol takımı oyuncularına alışveriş çeki ve Keçiören Belediyesi'ne ait spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecekleri üyelik kartları hediye edildi.

'SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ'
MAHALLELER arası futbol turnuvasının, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve geleneksel spor kültürünü yaşatmak için düzenlendiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Mahalle bilincini artırmak için düzenlediğimiz futbol turnuvalarımız toplumsal değerlerin yaşatılması açısından büyük öneme sahip. Biz de bu değerleri yaşatmak için Keçiören Belediyesi olarak kolları sıvadık ve gazozuna futbol turnuvaları düzenledik. Muhtarlarımızın da desteğini alarak oluşturduğumuz mahalle takımlarımızdan belki de bir yıldız doğacak" şeklinde konuştu.
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Gazozuna Maçlar’da şampiyon İncirli oldu
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