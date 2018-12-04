‘Kadınım, farkındayım’

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ANKARA İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW Ankara), "KADINIM, FARKINDAYIM" semineri ile Ankara'nın önde gelen iş, akademi ve sivil toplum lideri yaklaşık 100 kadını biraraya getirdi. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Emine DEMİREL Aksoy, toplumsal cinsiyet rollerinin anlaşılabilmesi için toplumu bilinçlendirmeyi her daim ilke edindiklerini ve bu konuda kapasite gelişimine verdikleri önemi vurguladı. Söylemleri eylemlere çevirmenin temelinde toplumun her kesimine hitap eden temel konularda bilgi seviyesini yükseltmek için bireysel bilgi edinmek kadar, edindiği bilgi paylaşmanın çarpan etkisinin yattığına inançlarını dile getirdi.