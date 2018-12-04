Okçuluk Şampiyonası’nda kıyasıya yarış

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl ilki düzenlenen Sevgi Okları Ankara Kulüpler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası yoğun ilgi gördü. Şampiyonaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 320 sporcu katıldı. Öğrenciler hedefi tutturmak için kıyasıya yarıştı.Şampiyona hakkında konuşan Spor Koordinatörü Metin Keskin, "Bu şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun adı; sevgi okları. Dileriz ki atılan her sevgi oku, çocuklarımızın yüreklerine isabet eder. Umuyoruz ki, çocuklarımızı sporun güvenli çatısı altında bir araya getirir.dedi.