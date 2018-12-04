Okçuluk Şampiyonası’nda kıyasıya yarış

BU yıl ilki düzenlenen Sevgi Okları Ankara Kulüpler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası yoğun ilgi gördü. Şampiyonaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 320 sporcu katıldı. Öğrenciler hedefi tutturmak için kıyasıya yarıştı. Ata sporumuz olan okçuluğu yeni nesillere aktarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen şampiyonada, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. ÇOCUKLARIMIZ OBEZ OLMASIN
Şampiyona hakkında konuşan Spor Koordinatörü Metin Keskin, "Bu şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun adı; sevgi okları. Dileriz ki atılan her sevgi oku, çocuklarımızın yüreklerine isabet eder. Umuyoruz ki, çocuklarımızı sporun güvenli çatısı altında bir araya getirir. Bu turnuvadaki en önemli amacımız ise çocuklarımızın sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi ve çağın obezitesi sanal dünya bağımlılığından kurtarmak. Çocuklarımızın önce iyi bir insan sonra iyi sporcu olmasını diliyoruz"
dedi.