Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Örnek harekete kol saati hediyesi

Örnek harekete kol saati hediyesi

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Örnek harekete kol saati hediyesi
ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, camide abdest alan engelliye yardım eden polis memuru Muhammed Taha Terzi'yi makamında kabul etti. Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada, polis teşkilatı olarak engellilerin hayatlarını, engelsiz idame ettirmesi için üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplu Kuvvet Amirliği'nde görevli polis memuru Terzi'ye hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, tüm meslektaşlarının aynı hassasiyeti göstereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

ENGELLİYE YARDIM
Yılmaz, Terzi'ye örnek davranışından ötürü kol saati hediye etti. Geçen hafta Cuma namazı için geldiği Hacı Bayram Camisi'nde abdest almakta zorlanan bedensel engelli İrfan Güralan'a, polis memuru Terzi, yardım etmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Örnek harekete kol saati hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN