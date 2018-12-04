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Sanatın yuvası Mamak Kültür

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Sanatın yuvası Mamak Kültür
MAMAKLILAR'IN sanatla buluşma adresi olan ve içinde birçok branşı bulunduran Mamak Kültür Merkezi (MKM) tam bir eğitim yuvası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Eğitim ve kültürün harmanlandığı tarihi binada son 10 yılda 127 bin seyirci 60 farklı tiyatro oyunu ile buluşurken, binlerce kursiyerde ücretsiz olarak kurslardan faydalandı. Mamak Kültür Merkezi konservatuar bölümlerinden son on yılda; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk oyunları ve tiyatroda 1.700, enstrüman kurslarında 10 bin 879 kursiyer tamamen ücretsiz eğitim aldı.
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Sanatın yuvası Mamak Kültür
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