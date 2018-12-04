Yeniçeriler Özköylü ile çıkışa geçti

BUGÜN NELER OLDU

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde çıkışa geçti. Ligin 10. haftasında Altınordu'ya ve 11. haftasında da Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'da istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi. Mor-sarılılar, Özköylü'nün ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek üç hafta sonra 3 puanla tanıştı. Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikada Magaye Gueye'nin kırmızı kart gördüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.SPOR Toto 1. Lig'in 14. haftasında son haftaların formda ekibi Ümraniyespor'a konuk olan Osmanlıspor, zorlu deplasmandan Hasan Kılıç'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Ümraniyespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine de son veren ve puanını 20'ye çıkaran Osmanlıspor, Süper Lig için iddiasını yeniden tazeledi.