Ankaragücü, lideri Afyon’da ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma, saha zemininde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Başkent ekibi karşılaşma öncesinde 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 20 puanla 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turunculacivertli ekibin ligdeki beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta alınan Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti ile sona buldu.Bu akşam oynanacak maç Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki 11. karşılaşma olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmada Ankaragücü 4 galibiyet alırken, Başakşehir 2 galibiyet elde etti. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci maçta görev yapabilecek. Sakatlığı geçen Eljero Elia'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Ankaragücü'nde ise sakatlıkları devam eden Johannes Hopf ile sarı kart cezalısı Mostapha El Kabir karşılaşmada forma giyemeyecek. Thievy Bifouma, Erdem Özgenç ve Kenan Özer'in durumu ise maç saatinde belli olacak.