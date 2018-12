EGO’da tepeden tırnağa temizlik

BUGÜN NELER OLDU

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, başkentlilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri için toplu taşıma araçları içinde önemli bir yere sahip EGO otobüslerinin, her gün temizlendiğini söyledi.Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte grip ve nezle gibi bulaşıcı hastalıkların daha sık görülmeye başladığına dikkat çeken Gündoğdu, günlük 800 binin üzerinde başkentlinin ulaşımının sağlandığı EGO otobüslerinin seferlerin tamamlanmasıyla birlikte temizlendiğini vurguladı. Günlük rutin temizliğinin dışında nezle, grip gibi hastalıklara karşı otobüslerin 15 günde bir de dip köşe dezenfekte edildiğine dikkat çeken Gündoğdu, şöyle konuştu: "Başkentlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma ihtiyaçlarını sağlarken, otobüslerin hijyen olmasına da büyük önem veriyoruz. Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içlerini hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ederek, araçlarımızı kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslere karşı arındırmış oluyoruz." Toplu taşıma araçlarını temiz ve hijyen bir şekilde vatandaşların kullanımına sunduklarını belirten EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, grip ya da nezle durumunda vatandaşlardan iyileşinceye kadar maske ve eldiven kullanmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.EGO'nun, her gün bin 344 otobüsle 8 bin 675 sefer yaparak başkentlilerin toplu ulaşımlarını sağladığını ifade eden Gündoğdu, "Otobüslerimizin tamamı günlük seferlerini tamamladıktan sonra Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu, Akköprü ve Sincan'da bulunan Bölge Müdürlükleri'nde her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getiriliyor. Otobüsler temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlik içinde temizleniyor" diye konuştu.