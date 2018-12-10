Polat ve Akgül’den miniklere imtihan

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Şair Nedim İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 2-G sınıfının dersine girerek miniklerin misafiri olan Polat ve Akgül, öğrencilere sorular sordular, tahtada problem çözdüler, kitap tavsiyesinde bulundular ve miniklerle sohbet ettiler. Minik öğrencilere iyi dersler temennisinde bulunan Polat ve Akgül, dersin sonunda çocuklardan kurallara uyup çok ders çalışmaları konusunda söz aldı. Miniklere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Akgül, "Geleceğe yapılan en büyük yatırım eğitimdir. Yapılan yollar, kaldırımlar yıpranır ama çocuklarımızın burada öğrendikleri hiçbir zaman eskimez. Geleceğimiz olan siz çocuklarımız derslerinize çok çalışın" dedi.