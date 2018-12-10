Silahlı saldırı: 4 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Olay akşabm saatlerinde Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen silahlı şahıslar araçtan inerek, kaldırımda yürüyen kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri esnasında ateş eden şahıslara ait olduğu düşünülen bir tabanca buldu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Çankayaİlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.A. (30) ve S.F'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, A.Y., E.G., B.O.ve A.V'nin yaralandığı olayda, silahla ateş açan A.A. ve S.F'yi olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Olaya karışan tarafların daha önceden ortak iş yaptıkları ve silahlı saldırının nedenin alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.