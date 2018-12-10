Vali Şahin, ilçeleri ziyaret ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Vali Şahin, başkentteki görevine atanmasının ardından Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin ardından Nallıhan ilçesine de bir ziyarette bulundu. Evren ilçesini önceki gün ziyaret eden Vali Vasip Şahin burada Kaymakam Aziz Kayabaşı ve ilçe yöneticileriyle görüştü. Vali Şahin, ardından Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Necmi Özgüven ve Belediye Başkanı Ferda Polat, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü de ziyaret etti. Vali Şahin, son olarak Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan alanda incelemelerde bulunarak ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.İlçe ziyaretleri kapsamında bugün ilk olarak Nallıhan'a gelen Vali Şahin'i Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve diğer yetkililer karşıladı. Görüşmelerinde ilçe sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şahin daha sonra sırasıyla Nallıhan Belediyesi SESYAM Nallıhan Engelliler Sürekli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi ile Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ankara ilinde ilk defa uygulanan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.