3 puan Burhan’dan

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Osmanlıspor, 16. hafta maçında İzmir ekibi Altay'a konuk oldu.10. dakikada Mertan topu ceza sahasına çevirdi, Altay savunması yerinde bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı. 14. dakikada Atakan'ın vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı. 27. dakikada Özgür'ün soldan yaptığı ortaya Atakan kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti. 37. dakikada Cappel'in vuruşunda Karcemarskas topu kontrol etmeyi başardı. 40. dakikada Beykan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre son anda yerden seken topu kornere çeldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.59. dakikada Özgür'ün vuruşunda top az farkla auta gitti. 71. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu Altay savunması uzaklaştırdı. 77. dakikada Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti. Karcemarskas'ın kısa düşen vuruşu Aganovic'in önünde kaldı. Aganovic topu boş kaleye gönderdi ancak kademeye giren Muhammed meşin yuvarlağı kornere attı.Ev sahibi Altay son, dakikalarda beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 90. dakikada Murat'ın şutunda Karcemarskas harika bir kurtarışa imza atarak topu çıkardı. 90+1. dakikada Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 90+3. dakikada bu sefer Murat'ın şutunda top dışarı gitti. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Osmanlıspor tek golle kazandı. Başkent ekibi bu sonuçla üst üste üçüncü maçını da kazanarak puanını 26'ya yükseltti.