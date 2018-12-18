Galada özçekim heyecanı

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TÜRKIYE'NIN önemli jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara galası yapıldı. Başrol oyuncularından Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan sinemaseverlerle buluştu. Farah Zeynep Abdullah, gecede sinemaseverlerle özçekim yaptı. Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Bizim İçin Şampiyon", Türkiye atçılığının önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin oynadığı dram türündeki filmin müziklerini ise Toygar Işıklı üstlendi.