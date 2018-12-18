Kazadan sorumlu zanlılar adliyeye sevk edildi

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ANKARA'DAKI YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ankara'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda görevli 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Ankara- Konya seferini yapan YHT, geçen Perşembe günü Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, TCDD'de görevli kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., kusurlu oldukları gerekçesiyle Ankara Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, dün sabah 8'de adliyeye sevk edildi.