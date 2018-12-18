Kese operasyonuyla çete çökertildi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 aydır yürütülen projeli çalışma kapsamında Ankara ve İstanbul'dan çalındıkları 26 otomobili şasi numarasını değiştirerek satan 13 kişilik çete Tokat ve Amasya'da yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Cezaevinden çeteyi yöneten Ayhan N.'nin çalıntı ve hacizli araçlar ile toplamda 600 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Özellikle 'immobilizer sistemli' araçların özel cihazlar vasıtasıyla çalınarak 'change' yapıldığı tespit edildi.Zanlıların çaldıkları araçları Tokat'ın Turhal ilçesinde 'change' yaptıkları, bu işleme şifrelemek amacıyla telefonda konuşurken 'kese yapmak' dedikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonla yakalanıp Ankara'ya getirilen şahıslarından 9'u u 8 oto hırsızlığı yaptı. Oto hırsızlık suçundan yakalan bu 9 şahıs Cumhuriyet Savcısı talimatıyla emniyet müdürlüğünden salıverildi. Diğer 4 şüpheli mahkemeye sevk edildi, 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kaydıyla salıverildi. Yakalanan 26 change araç ise sahiplerine teslim edildi.