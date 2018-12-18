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Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci pasta alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Kahveci , her yerden pasta alınmaması gerektiği ve fiyat tarifelerine bakılması konusunda vatandaşı uyardı.Vatandaşların merdiven altı üretim yapanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Kahveci, "Farklı iş kollarındaki kişilerin pasta üretimi sektörünü maddi ve manevi olarak olumsuz etkilemekte. Tüketicilerin nerede nasıl üretildiği belli olmayan hijyen koşullarında uymayan sağlıksız pastalardan uzak durması gerekmektedir. Vatandaş pastasını kendi mahallesinde tanıdığı esnaftan alsın. Herhangi bir sıkıntı olduğunda mağduriyetler daha kolay giderilir" diye konuştu."Diğer illerde pastalar küçük, orta ve büyük boy olarak satılıyor" diyen Kahveci, "Ankara'da tartarak satıyoruz. Hiç kimsenin kimseye hakkı geçmiyor. Kilosu da neyse etiketlerimizin üzerinde üretildiği tarih saat ve fiyatı mevcuttur. '1 kilo pasta ver' dediğinde biz 1 kilo pastayı tartıp veriyoruz" diye konuştu. Kahveci şunları da söyledi: "Etiketler kanununa göre ürünlerin üzerinde hangi tarihte üretilmiş olduğunu ve fiyat etiketinin olması zorunluluğu var. Bundan dolayı da birim fiyatı ve mevcut fiyatı ne kadarsa Ankara' da bu şekilde satılıyor. Özellikle tüketicilerden rica ediyorum. Girdikleri iş yerine fiyat tarifesini sorup baksınlar. İş yerlerinde görünür yerde asılı olması gerekiyor" dedi.KAHVECI, "İnsan sağlığının ön planda tutulması birinci önceliğimiz. Üyelerimizin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile belediyeler tarafından denetlenen işyerleri. Pasta, tatlı, şeker, dondurma bu işi yapan, adresi ve muhatabı belli olan, mahallelerindeki pastanelerden alınmalı. Kısaca 'Pasta pastaneden alınır' diyoruz" ifadelerini kullandı.