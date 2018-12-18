Pursaklar’dan Yozgat’a yardım

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Belediyesi Hanım Evi üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yozgat Çekerek İmam Hatip Lisesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattı. Hanımlar, Yozgat'taki 110 gence ayakkabı, bot, mont, giysi gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesi hazırlayıp gönderdi. Aynı okulda geçtiğimiz günlerde evleri yanan ve babası vefat eden Acet ailesine de giysi, erzak, battaniye, mutfak eşyası alıp gönderen Pursaklarlı hanımlar yüzleri güldürdü. Belediyenin kurslarına katılan hanımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık ilçe sınırlarını aşıyor. Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesiyle yüzleri güldüren kadınlar Doğu'dan Batı'ya hemen her yere yardım eli uzatarak halkı tebessüm ettirmek için seferber oldu. Yardım malzemelerini teslim alan Yozgatlı gençler, Pursaklar Belediyesi Hanım Evi üyelerine teşekkür etti.