Altın Kanatlı Melekler fark attı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) salonunda oynanan karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi SK ve Osmangazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı hentbol akşamında Yenimahalle'nin altın kanatları sahadan 42-26 galip ayrıldı. Bilgenur (8 gol), Beyza (7), Nurceren (5) ve Edanur (5) ile adeta rakibini bozguna uğratan Yenimahalle, lig de devre arasına moralli girdi.
Zeynep Cebenay ve Tuğba Kılıçarslan hakem ikilisinin yönettiği mücadeleye Fatma, Nurceren, Andrea, Beyza, Julııa, Valerııa, Ceylan yedisiyle sahaya çıkan Yenimahalle, bulduğu pozisyonların hepsini değerlendirerek düğümü ilk yarıda çözdü. PUAN FARKININ KAPANMASINA İZİN VERMEDİ
Çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı ilk devrede Nurceren ve Beyza'nın üst üste attığı gollerle taraftarını sevindiren altın kanatlar, devreyi 20-12 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında farkının kapanması için mücadele eden Osmangazi Belediyespor oyuncuları, Yenimahalle'nin yaptığı etkili savunma sonucunda başarıya ulaşamadı.
Bilgenur'un üst üste takımına kazandırdığı gollerle ikinci devreye başlayan Yenimahalle Belediyesi SK, devre boyunca gösterdiği büyük mücadele ile farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan 42-26 galip ayrılarak 2 puanı kazandı. Yenimahalle, alınan galibiyetin sonucunda ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.