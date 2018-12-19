Altın Kanatlı Melekler fark attı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) salonunda oynanan karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi SK ve Osmangazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı hentbol akşamında Yenimahalle'nin altın kanatları sahadan 42-26 galip ayrıldı.Zeynep Cebenay ve Tuğba Kılıçarslan hakem ikilisinin yönettiği mücadeleye Fatma, Nurceren, Andrea, Beyza, Julııa, Valerııa, Ceylan yedisiyle sahaya çıkan Yenimahalle, bulduğu pozisyonların hepsini değerlendirerek düğümü ilk yarıda çözdü.Çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı ilk devrede Nurceren ve Beyza'nın üst üste attığı gollerle taraftarını sevindiren altın kanatlar, devreyi 20-12 önde kapattı.Bilgenur'un üst üste takımına kazandırdığı gollerle ikinci devreye başlayan Yenimahalle Belediyesi SK, devre boyunca gösterdiği büyük mücadele ile farkın kapanmasına izin vermedi ve