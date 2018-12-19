Ankaragücü’nde çöküş!

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti.23'te Kehinde'nin ceza sahası içinde yere düşürülmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 24'te penaltıyı kullanan Cerci, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. 29'da sol kanattan içeriye çevrilen topu Cem ağlara yollayarak karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.47'de Kubilay'ın şutunda kaleci başarılı oldu. 57'de Faty'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecide kaldı. 65'te Kehinde'nin kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.74'te İlhan'ın yerde kalmasıyla hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Ankaragücü 3-2 kazanmasına rağmen kupaya veda etti.İsmail Kartal'ın görevine son verilmesi sonrası A.Gücü'nün başında U21 Takımı Yardımcı Antrenörü Güven Kılıç çıktı. Kılıç,diye konuştu.Sezon başından stat sıkıntısı yaşayan Ankaragücü yönetimi, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasındaki maçın yerinin değiştirilmesini istedi. Maçlarını Osmanlı Stadı ve Afyon'daki Zafer Stadyumlarında oynayan Ankaragücü, Cumartesi günü Göztepe ile çıkacağı 17. hafta maçının Kayseri'ye alınması için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Pazar günü deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak Kayserispor'un da bu talebe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.