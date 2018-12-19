Ankaragücü’nde çöküş!

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. Ostim Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. 3. dakikada Cerci'nin ceza sahası ön çizgisinden kullandığı serbest vuruşu kaleci Kaya kornere çeldi.
23'te Kehinde'nin ceza sahası içinde yere düşürülmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 24'te penaltıyı kullanan Cerci, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. 29'da sol kanattan içeriye çevrilen topu Cem ağlara yollayarak karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1. 35'te Orhan ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak Bodrumspor'u 2-1 öne geçirdi.
47'de Kubilay'ın şutunda kaleci başarılı oldu. 57'de Faty'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecide kaldı. 65'te Kehinde'nin kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. 72'de Ankaragücü eşitliği sağladı. Faty'nin sağdan yaptığı ortaya sert ve düzgün bir vuruş yapan Kehinde durumu 2-2'ye getirdi.
74'te İlhan'ın yerde kalmasıyla hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 76'da topun başına geçen Cerci kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Ankaragücü 3-2 kazanmasına rağmen kupaya veda etti. KILIÇ: SAKATIMIZ ÇOK
İsmail Kartal'ın görevine son verilmesi sonrası A.Gücü'nün başında U21 Takımı Yardımcı Antrenörü Güven Kılıç çıktı. Kılıç, "Biraz tutuk başladık kazanmak istedik ama olmadı. Şu an 15 oyuncumuz sakat. Oynayabilecek oyuncularla ve genç oyuncularla çıkmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık"
diye konuştu. A.GÜCÜ'NDEN TFF'YE KAYSERİ BAŞVURUSU
Sezon başından stat sıkıntısı yaşayan Ankaragücü yönetimi, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasındaki maçın yerinin değiştirilmesini istedi. Maçlarını Osmanlı Stadı ve Afyon'daki Zafer Stadyumlarında oynayan Ankaragücü, Cumartesi günü Göztepe ile çıkacağı 17. hafta maçının Kayseri'ye alınması için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Pazar günü deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak Kayserispor'un da bu talebe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.