Başkente sessizlik geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelindeki tüm eğlence mekanlarını denetleyerek ses ölçümleri yapıyor. Vatandaşları rahatsız edici boyutta gürültü yapan işletmelere cezai işlem uygulaması yapılırken kimi işletmeler de kapatılıyor. Büyükşehir Belediyesi şimdi de başkent yollarındaki araç gürültü kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvadı. İlk olarak Ankara'daki metropol ilçelerin gürültü haritasını çıkaran Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bu gürültü kirliliğini en aza indirmek için çalışmalar yürütecek.Belirlenen harita üzerinde gürültünün en yoğun olduğu noktaları tek tek tespit edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araçların sebep olduğu gürültüye rehabilite edebilmek için yollara ses bariyerleri ile özel asfalt döşeyecek. Gürültü haritasının oluşturulmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde sıcak nokta diye tabir edilen gürültünün en yoğun olduğu ve insan sağlığını tehdit eden bölgeleri belirleyecek.AnkaraBüyükşehir Belediyesi başkentte ses bariyeri uygulamasını ilk olarak kentin en önemli bulvarı 1071 Malazgirt Bulvarı'nda uygulamıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun araç gürültüsü şikayetini dikkate alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bulvara 255 metre uzunluğunda alüminyum ses bariyeri ve 475 metre uzunluğunda duvar kaplamalı ses bariyeri yapmıştı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'ye mal edilen bariyerle araçlardan kaynaklı oluşan gürültüleri en aza indirmiş