Buzlu yollara ayakkabı kelepçesi

BUGÜN NELER OLDU

Karyağışı ve soğuk havanın etkisiyle adeta buz pistine dönen sokaklarda insanlar bir yerden destek almadan yürüyemiyor. Ulus'taki Acı Çeşme Sokak'ta bulunan 150 yıllık tarihi binada ayakkabı tamirciliği yapan Yasin Kiraz, buz tutan cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlara kelepçe önerdi. Güler, ayakkabının altına geçirilen kar lastiği ile vatandaşların buzda ayakkabıların kaymasını engelliyor. Kiraz, "Havanın çok soğuk olduğu zamanlarda cadde ve sokaklar buz tutuyor ve vatandaşlar bu yollarda yürümekte zorlanıyor. Kar zinciri diyoruz. Bot tabanlarının altına faydası olan bir şey... Biz kendimiz de denedik. Buzlu havalarda kullanışlı. 4 yıldır var bu. İnsanlar yeni yeni öğrendiler. 2 senedir satışı da çok hızlı. Kışın buzlu havalarda bilenler alıyor. Şu anda hızlı satılan bir ürün… Kullanımı çok basit... Yuvarlak olan kısmı botun burun tarafına takılıyor. Lastik olduğu için sünüyor. Altı çivili lastikli. Araba lastiği gibi... Rahatsız edici bir şeyi de yok. Kol bacak kırılmalarına son diyoruz" ifadelerini kullandı.