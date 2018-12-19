Çarşı pazar denetlendi

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, başkentteki alışveriş merkezlerinde İl Tarım, İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde başkentli vatandaşların tavuk, sakatat, sebze ve meyve ürünlerini yoğunlukla temin ettiği önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Ankara Ulus Hali'nde sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi konusunda denetim gerçekleştirdi. Kontrollerini kış yaz demeden titizlikle gerçekleştiren ekipler; yaş meyve sebze ve balık reyonlarının yanı sıra, sakatat ve kasap dükkanlarını kontrol ederek; temizlik, kılık kıyafet, etiket kontrolü, gıdaların son kullanma tarihi ile bulunması gereken belgeleri inceledi. Yapılan denetimlerde gereksiz yer işgal edilmemesi ve çöplerin etrafa bırakılmaması konusunda hal esnafını uyaran zabıta ekipleri, özellikle et ve tavuk ürünlerinin satıldığı reyonlarda da açıkta ürün bırakarak, eldiven ve önlük kullanmayan esnafı ikaz etti. Balık satılan reyonlarda da denetimler yapıldı. Keçiören Zabıta Müdürlüğü'nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerince ilçe genelindeki gıda üretim ve satış yerleri ile denetlendi.