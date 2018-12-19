Çifte kazada 4 kişi yaralandı

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EtimesgutŞehit Osman Avcı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan kazada, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki otomobil, Eryaman varyantlarının bin metre ilerisinde aynı istikamette seyreden S.C.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrularak takla attı. Kaza nedeniyle araçtaki yolculardan Zeynep A. ile 5 aylık Alya Nisa A. bebek yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, Zeynep A. ile Alya Nisa bebeği daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Bir diğer kaza da Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri kırarak refüje çıktı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü kabin içinde sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.