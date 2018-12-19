Dünya badmintonu Ankara’da buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası başladı. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün sürecek organizasyona, 37 ülkeden 234 sporcu katılıyor. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 10 bin dolar ödüllü turnuvanın olimpiyatlara katılım puanı verdiğine işaret ederek, "Yoğun bir katılım var. 234 sporcu bir turnuva için iyi bir sayı. Bunların yaklaşık üçte birini Türk sporcular oluşturuyor. Türk sporcularımızın özellikle tek erkeklerde kota alabilmesi noktasında turnuva iyi puan veriyor. Çift kadınlarda sporcularımız açısından da iyi bir tecrübe oluyor" dedi.