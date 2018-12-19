En büyük farkımız eğitmen kadromuz

2016 Ocak ayında Bahçelievler 7. Cadde'de açılan Fitlab Life Club, 2 sene içinde 10 bin kayıtlı üye sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Günün 18 saati spor hizmeti veren spor salonunun sahibi Atilla Yücel, amaçlarının insanlara doğru spor yaptırmak olduğunu belirtti. Fitlab'da aile sıcaklığında bir ortamın olduğunu kaydeden Yücel, "Spor salonumuzun olduğu bölgede öğrenciler çoğunlukta. Onun için fiyatlarımızı diğer spor salonlarına nazaran daha makul seviyelerde yaptık. Üyelerimizin memnuniyeti de oldukça yüksek"
dedi. EĞİTİMLİ BİR KADRO İLE ÇALIŞIYORUZ
FITLAB'I Ankara'daki diğer spor salonlarından ayıran en büyük özelliğinin eğitmen kadroları olduğuna dikkat çeken Atilla Yücel, "Mevcut spor salonlarında üye gittiği zaman eğitmen hizmeti alamıyor. Eğitmen hizmeti alabilmek için ekstra para ödemek zorunda kalıyor. Bizim spor salonumuzda eğitmenlerimiz gelen her üyeyle bire bir ilgileniyorlar. Bu durum neticesinde üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Eğitmenlerimiz bilgi seviyesi olarak da çok iyiler. Şu anda 15 tane hocamız var. Hocalarımızın tamamı eğitimli ve donanımlı sporcular. Baş spor koordinatörümüz İlker Koyuncuoğlu ise en son Beşiktaş futbol A takımının kondisyonerliğini yapıyordu. Fitness konusunda kendini çok geliştirmiş bir hocamız"
ifadelerini kullandı.