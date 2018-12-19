En büyük farkımız eğitmen kadromuz

BUGÜN NELER OLDU

2016 Ocak ayında Bahçelievler 7. Cadde'de açılan Fitlab Life Club, 2 sene içinde 10 bin kayıtlı üye sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Günün 18 saati spor hizmeti veren spor salonunun sahibi Atilla Yücel, amaçlarının insanlara doğru spor yaptırmak olduğunu belirtti. Fitlab'da aile sıcaklığında bir ortamın olduğunu kaydeden Yücel,dedi.FITLAB'I Ankara'daki diğer spor salonlarından ayıran en büyük özelliğinin eğitmen kadroları olduğuna dikkat çeken Atilla Yücel,ifadelerini kullandı.