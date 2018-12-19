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Etimesgut’ta yaşam boyu eğitim

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Etimesgut’ta yaşam boyu eğitim
etiSEM ile 40 bin kişiye ücretsiz mesleki eğitim veren Etimesgut Belediyesi, ENMEK ile binlerce engellinin hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de meslek sahibi yaparak iş hayatına hazırlıyor. Etimesgut Belediyesi, açtığı kütüphaneleriyle de binlerce öğrenciye nezih ve huzurlu bir ortamda ders çalışma imkânı sağladı. etiSEM merkez ve Eryaman 3. etap destek eğitim merkezleriyle orta okul öğrencilerinin okul derslerine takviye eğitimi veren belediye, hizmete açtığı kreşleriyle okul öncesi eğitime de destek veriyor.
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Etimesgut’ta yaşam boyu eğitim
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