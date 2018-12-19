Etimesgut’ta yaşam boyu eğitim

BUGÜN NELER OLDU

etiSEMile 40 bin kişiye ücretsiz mesleki eğitim veren Etimesgut Belediyesi, ENMEK ile binlerce engellinin hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de meslek sahibi yaparak iş hayatına hazırlıyor. Etimesgut Belediyesi, açtığı kütüphaneleriyle de binlerce öğrenciye nezih ve huzurlu bir ortamda ders çalışma imkânı sağladı. etiSEM merkez ve Eryaman 3. etap destek eğitim merkezleriyle orta okul öğrencilerinin okul derslerine takviye eğitimi veren belediye, hizmete açtığı kreşleriyle okul öncesi eğitime de destek veriyor.