Gençlik Korosu Keçiören’i mest etti

BUGÜN NELER OLDU

NeşetErtaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde her ay düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konser öncesinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın desteğiyle geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen, sosyal medyada büyük ilgi gören Keçiören İçin Söyle Projesi'nin video klibi gösterime sunuldu. Klip, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Koro şefliğini Hasan Basri Dumlupınar'ın yaptığı, vatandaşların ücretsiz olarak konuk olduğu Türk Halk Müziği Konseri'nde ise birçok yöreye ait türkü seslendirilirken, Keçiörenliler de müzik şölenine ortak oldu. Hüzünlü türkülerin ardından seslendirilen eğlenceli türkülerle salonda keyifli anlar yaşandı. Sanata ve sanatçıya verdiği destekle Keçiören'i sosyal ve kültürel etkinliklerin başkenti yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşlardan büyük övgü aldı