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KahramankazanBelediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede yeni doğan bebeklere ve ailelerine "Hoş Geldin Meleğim" ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Ertürk son olarak Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen iki minik bebeği ve ailelerini yalnız bırakmadı. Ertürk ilk olarak Fırat Eymen bebeği, daha sonra da Vedat bebeği ziyaret etti. Minik bebekleri kucağına alan Ertürk, onları severek vatana ve millete hayırlı birer evlat olmaları için dua etti. "Hoş Geldin Meleğim" ziyaretleri sırasında Başkan Ertürk'e, belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebek seti de hediye ediliyor. Hediye edilen bebek setinin içerisinde, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemeler yer alıyor. Ayrıca, bebek setinin yanı sıra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim de aileye hediye ediliyor.