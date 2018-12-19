Otobüs gazi ve avukatlara çarptı: 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nündarbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servisi bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsü çarptı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı. Belediye otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürükledi. Duruşma salonundaki sağlık ekipleri ilk yardım çalışmalarına destek verdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.Pevlül T, gözaltına alındı. Avukat Hasçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.