Taksici katili Ankara’da yakalandı

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Olay, 27 Kasım tarihinde Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Nihat Elçi, müşteri olarak aracına binen kimliği belirsiz bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tabancayla başından vurularak öldürüldü. Polisin yaptığı araştırma sonunda kimliği belirlenen cinayet zanlısı Mehmet A., cinayetten 20 gün sonra Ankara'nın Çankaya ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin aldıkları bilginin değerlendirilmesi sonucu Sokullu Caddesi'nde yakalandı.İfadesi alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, 20 yıldır çanta imalatı üzerine esnaflık yapan ablasından ayrılan eniştesini öldürmek için yola çıktığını ancak sebebini hatırlamamakla birlikte üçüncü bindiği ticari araç şoförünü vurduğunu itiraf etti. 7.65 mm çaplı tabancayı internet üzerinden tanımadığı bir şahıstan aldığını söyleyen zanlı, silah ve şarjörü denize attığını beyan etti. Şüpheli Mehmet A.'nın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürüleceği belirtildi.