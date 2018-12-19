Turkuvaz medya’ya 3 ödül

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AnkaraHacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen Radyo Evi Derneği (RADEV) Artı Ödülleri törenine, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar ve Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ın yanı sıra iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" sloganıyla verilen ödüllerde Yılın Pozitif Yazarı Ödülünü Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Yılın Pozitif Haber Kanalı Ödülünü A Haber adına A Haber Haber Koordinatörü Fatih Atik, Yılın Pozitif Televizyon Temsilcisi ödülünü de ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı aldı. RADEV başkanı Yusuf Erbaş, "Biz sadece radyocu değiliz. Toplum psikologluğu yapıyoruz. Türkiye'de bir dostluk ortamı oluşturmak için bu ödül törenini düzenliyoruz. Radyolarda sosyal sorumluluk projelerini yaymak istiyoruz" dedi. RADEV Külliyesi adında büyük bir proje yapacaklarını belirten Akbaş, projenin cumhurbaşkanlığı himayesinde olacağını belirtti. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar ise Radev'in bu organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı.