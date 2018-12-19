Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle’de Kızılderili rüzgârı

Yenimahalle’de Kızılderili rüzgârı

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Yenimahalle’de Kızılderili rüzgârı
Yenimahalle Belediyesi, 9'uncu Şefika Kutluer Festivali kapsamında birbirinden değerli uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde Kızılderili Lakota Kabilesi'nin kültürel elçisi olan hikâye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları Amerika Birleşik Devletleri Güney Dakota'daki Standing Rock Reservation'dan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne geldi. Sunumun ardından sahneye çıkan Kevin Locke ve dansçıları Patricia Locke, Ria Thundercloud ve Charles Denny Kızılderililer'in doğa dostu yaklaşımlarını müzik ve danslar ile yansıtan spiritüel bir gösteri gerçekleştirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle’de Kızılderili rüzgârı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN