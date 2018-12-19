Yenimahalle’de Kızılderili rüzgârı

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YenimahalleBelediyesi, 9'uncu Şefika Kutluer Festivali kapsamında birbirinden değerli uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde Kızılderili Lakota Kabilesi'nin kültürel elçisi olan hikâye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları Amerika Birleşik Devletleri Güney Dakota'daki Standing Rock Reservation'dan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne geldi. Sunumun ardından sahneye çıkan Kevin Locke ve dansçıları Patricia Locke, Ria Thundercloud ve Charles Denny Kızılderililer'in doğa dostu yaklaşımlarını müzik ve danslar ile yansıtan spiritüel bir gösteri gerçekleştirdi.