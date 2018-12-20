Başkent ulaşımında devrim gibi uygulama

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, EGO Genel Müdür Balamir Gündoğdu, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile birlikte gerçekleştirdikleri tanıtım toplantısında, başkent ulaşımında devrim yaratacak bir protokole imza attı. Tuna, Ankara'da raylı sistemler dahil olmak üzere EGO otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarında 1 Ocak 2019'dan itibaren temassız tüm kredi kartları ile bankamatik kartlarının kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Tuna, "Turizme katkı sağlamak amacıyla bu yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Başkentliler ve Ankara'ya gelen misafirlerimiz tek binişte 3 TL ödeyerek toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.