BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri çeken 20 yaşındaki Cengizhan, altyapıda oynadığı dönemlerde geceleri uyumadan önce A takımın hayalini kurduğunu söyledi. A takım formasıyla ilk golünü kupada Diyarbekirspor maçında atan Cengizhan,ifadelerini kullandı. Bu maçtan önce takımın tecrübeli isimleri Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Hakan Arıkan'ın kendisine tavsiyelerde bulunduğunu aktaran genç oyuncu, "Biz burada aile gibiyiz. Bizim gol sevinçlerimizden de bunları görebilirsiniz. Tüm gol sevinçlerinde kulübedekiler sahaya giriyor, biz kulübeye koşuyoruz. Tam bir birliktelik havası var" diye konuştu.TARAFTARLARA desteklerinden dolayı teşekkür eden Cengizhan, ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledikleri Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarını dile getirdi. Cengizhan, taraftarlar ve şampiyonluk hedefine ilişkin şunları kaydetti:Güvenlik görevlisi ağabeyler, tesisimizi her sabah pırıl pırıl yapan ablalar, her gün yemeğimizi hazırlayan mutfak ekibimiz, aşçılarımız... Tesiste kim varsa inanmış durumda. Bizi bu inanç şampiyon yapacak."