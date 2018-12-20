CHP Ankara’da Mansur sessizliği

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ANKARA adayını kendisi belirlemek isteyen CHP'nin Ankara örgütleri Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından sessizliğe büründü CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada Mansur Yavaş, 12 üyenin ret oyu vermesine karşılık 45 oyla CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş'ın aday olarak açıklanmasının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı ve CHP'nin ilçe örgütleri adeta sessizliğe büründü. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından videolu kutlama mesajı yayımlarken CHP Ankara teşkilatı tek bir satır mesaj bile yayımlamadı. Ankara örgütünün bu tavrı Mansur Yavaş'a tepki gösterdiği yönünde yorumlandı. Bu tepkinin nedeni ise CHP Ankara örgütünün başkent adaylarını kendilerinin belirlenmesi yönündeki isteklerini genel merkeze bildirmelerine rağmen Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi olarak ifade edildi. İlçe başkanları ile geçtiğimiz günlerde toplantı yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, bu toplantıda, "Ankara adayını bize bırakın!" kararını almıştı.