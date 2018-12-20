Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gürcü hırsızlar yakalandı

Gürcü hırsızlar yakalandı

’dan Türkiye’ye hırsızlık için gelen ve birçok ilde hırsızlık suç kaydı bulunan Gürcü P.S ile O.T., yakalandı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Gürcü hırsızlar yakalandı
ANKARA ve birçok ilde evden hırsızlık yapan 2 kişilik gürcü hırsızlık çetesi Ankara'da çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yeni yıl öncesi evden hırsızlık olaylarını sıkı takibe aldı. Başkentte özellikle elit semtlere gündüz vakti hırsızlık için gelen P.S. ve suç ortağı O.T., 12 Aralık'ta yakalanarak tutuklandı.

ÖZEL APARATLA EVLERE GİRDİLER
Evden hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara polisi 9 evden hırsızlık yapan P.S. ve O.T.'yi yağılan kamera incelemeleri sonucu kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık için geldikleri ikametlerin kapı dilleri düşüren ya da yaptırdıkları özel aparatlar sayesinde anahtarla açar gibi zorlanmadan açıp parmak izi bile bırakmayan zanlılar polisten kaçamadı. Girdikleri evlerden laptop, tablet, televizyon gibi elektronik ve ziynet eşyası, kol saati, gümüş takılar ve para çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.S.'nin sahte kimlikle dolaştığı belirlendi. Zanlıların kaldıkları evlerde ele geçirilen gümüş ürünler sahiplerine teslim edildi. Gürcü hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatma GÖKSU
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gürcü hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN