Gürcü hırsızlar yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA ve birçok ilde evden hırsızlık yapan 2 kişilik gürcü hırsızlık çetesi Ankara'da çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yeni yıl öncesi evden hırsızlık olaylarını sıkı takibe aldı. Başkentte özellikle elit semtlere gündüz vakti hırsızlık için gelen P.S. ve suç ortağı O.T., 12 Aralık'ta yakalanarak tutuklandı.Evden hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara polisi 9 evden hırsızlık yapan P.S. ve O.T.'yi yağılan kamera incelemeleri sonucu kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık için geldikleri ikametlerin kapı dilleri düşüren ya da yaptırdıkları özel aparatlar sayesinde anahtarla açar gibi zorlanmadan açıp parmak izi bile bırakmayan zanlılar polisten kaçamadı. Girdikleri evlerden laptop, tablet, televizyon gibi elektronik ve ziynet eşyası, kol saati, gümüş takılar ve para çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.S.'nin sahte kimlikle dolaştığı belirlendi. Zanlıların kaldıkları evlerde ele geçirilen gümüş ürünler sahiplerine teslim edildi. Gürcü hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatma GÖKSU