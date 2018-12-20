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Her baraja ayrı koruma

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Her baraja ayrı koruma
ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarında suyun kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi için eylem planlarını tek tek hayata geçiriyor. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkente su sağlarken içme suyu kalitesinin korunması işlemine su havzalarından başladıklarını belirterek, "Bütün su havzaları için aynı koruma hükümleri uygulanamaz. Havza koruma planlarına öncelikli olarak havzanın mevcut durumunu tespit ederek başladık" dedi.
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Her baraja ayrı koruma
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