Kapı kapı gezerek sorunları dinliyorlar

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi vatandaşların şikâyetlerini elektronik ortamda kayıt altına alarak, kısa zamanda çözüm üretilmesini sağlayan saha ekibi, vatandaşın yönetime katılması ve şeffaf belediyeciliğin uygulanması açısından büyük önem taşıyor. Çalışmalarını Ata Mahallesi'nde sürdüren 40 kişilik ekip, özel donanımlı 6 araç ile sokak sokak gezerek, ilçe sakinlerinin şikâyet ve taleplerine 48 saat içerisinde cevap verilebilmesi için hız kesmeden çalışıyor. Bütün hanelere ulaşmak için haftada 7 gün görev yapan 'Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz' ekibi günde 300 evin kapısını çalıyor. Toplanan veriler, merkez aracılığı ile ilgili müdürlüğe iletilerek vatandaşa en kısa sürede dönüş yapılıyor.