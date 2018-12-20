Lideriz diye şımarmak yok!

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1.Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, geride kalan 16 haftada saha içinde ve dışında gösterdikleri duruştan dolayı oyuncularına teşekkür etti. Sözeri,ifadelerini kullandı.G.BIRLIĞI'NIN geçen sezon Süper Lig'de şanssız bir şekilde küme düştüğünü hatırlatan Sözeri,ifadelerini kullandı.LIG ve kupada her maça final gibi hazırlandıklarının altını çizen Sözeri, "Bu hafta Adana Demir ile yine final gibi bir maçımız var. Bu maçı da güzel bir şekilde geçip farkı artırmak ana hedefimiz. Ancak öncesinde Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile rövanş maçımız var. Türkiye Kupası da bizim için çok önemli" dedi. İlk maçta Hatay'ı 2-1 yenen Gençler'in rövanşı bugün 13.00'te A SPOR'dan canlı yayınlanacak.