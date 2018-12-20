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Lideriz diye şımarmak yok!

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü , “Lideriz diye şımarmak yok. Rehavete kapılırsak kupa yolunda tökezleriz” dedi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
Lideriz diye şımarmak yok!
SPOR Toto 1.Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, geride kalan 16 haftada saha içinde ve dışında gösterdikleri duruştan dolayı oyuncularına teşekkür etti. Sözeri, "Oyuncularımızın güzel bir birliktelikleri var. Bizim en büyük rakibimiz bu bütünlüğün bozulması diye nitelendirdik. Çok şükür oyuncularımız güzel duruş sergiliyorlar. Antrenmanlar, maçlar ve saha dışında çok güzel arkadaşlıkları var. Dolayısıyla bunu sahaya da yansıttılar. Her şey ekonomi, çok kaliteli kadro değil. Kaliteli kadronun üzerine bütünlük, birliktelik koyabilirseniz, o zaman farkındalık yaratabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YERİ BURASI DEĞİL
G.BIRLIĞI'NIN geçen sezon Süper Lig'de şanssız bir şekilde küme düştüğünü hatırlatan Sözeri, "Sezon başında camiamızın morali çok bozuktu. Artık bunu atlatmış durumdayız. Bu demek değildir ki şampiyon olduk. Asla tedbiri elden bırakmayacağız. Lideriz diye şımarmak yok. Bu işi ne zaman matematiksel olarak sonlandırırsak, o zaman tamam diyeceğiz. Oyuncularım da biz de bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

HATAY MAÇI DA ÇOK ÖNEMLİ
LIG ve kupada her maça final gibi hazırlandıklarının altını çizen Sözeri, "Bu hafta Adana Demir ile yine final gibi bir maçımız var. Bu maçı da güzel bir şekilde geçip farkı artırmak ana hedefimiz. Ancak öncesinde Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile rövanş maçımız var. Türkiye Kupası da bizim için çok önemli" dedi. İlk maçta Hatay'ı 2-1 yenen Gençler'in rövanşı bugün 13.00'te A SPOR'dan canlı yayınlanacak.
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Lideriz diye şımarmak yok!
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