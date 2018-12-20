Muhtar adayları 31 Mart seçimlerine hazır

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da 31 Mart yerel seçimler öncesi kentin dört bir yanı muhtar adaylarının afişleri ile donatıldı. Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların sosyal hakları ile ilgili olarak uzun yıllardır çaba gösterdiklerini söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bu konuda bizim sesimize kulak verdi. Bu seçimde büyük rekora doğru gidiyoruz" dedi. Ankara'da siyasi partiler yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylarını belirleme çalışmalarını sürdürürken, kentin dört bir yanında muhtar adaylarının afişleri yerini almaya başladı. 31 Mart yerel seçimleri için yaşadıkları mahallelerden muhtar adayı olan isimler, şimdiden çalışmalarına başladı. Muhtar adayları sloganları ve resimlerinin bulunduğu afişleri mahallelerinin farklı noktalarına astı. Afişlerde, 'mahallem kazanacak', gibi sloganlar yer aldı.