Pursaklar halterde 2 altın daha kazandı

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OKULLAR il seçmeleri halter branşında mücadele eden Pursaklar Belediyesi sporcuları Ali Uğurlu ve Muhammed Hüdelfa altın madalya kazandı ve Türkiye Şampiyonası'nda hem Ankara'yı hem de Pursaklar'ı temsil edecek. Ankara'da düzenlenen Okullar il seçmelerinde mücadele eden Pursaklar Belediyesi sporcuları Ali Uğurlu, Furkan Özdemir ve Muhammed Hüdelfa büyük bir başarıya imza attı. 49 kiloda yarışan Ali Uğurlu ve 89 kiloda yarışan Muhammed Hüdelfa birinci olarak altın madalya kazandılar. Furkan Özdemir ise 49 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazandı. 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan sporcular Ocak ayında Denizli'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda hem Ankara'yı hem de Pursaklar'ı temsil edecek.