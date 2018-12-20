Yunus Emre’ye ‘gönül’ bisikleti

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi yetkilileri, son 10 yılda hayata geçirilen projelerin tanıtımı için düzenlenen gezisi sırasında 'bir hayalim var' diyen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yunus Emre Babayiğit'in hayalini gerçekleştirdi. Yunus Emre, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı görmek ve bisiklet hayalini iletmek isteyince, Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri Yunus Emre'yi Başkan Ak'la buluşturdu. Başkan Ak'ı ziyarete gelen Yunus Emre, bisiklet sürprizini görünce gülümseyerek büyük mutluluk yaşadı. Yunus Emre'yle bir süre sohbet eden Ak, bisikleti dikkatli kullanması konusunda uyarılarda bulundu. Annesinin ve babasının vefatının ardından kendisini büyüten eniştesi Cafer Erdemir ile halası Sitem Erdemir'in refakatinde Başkan Ak'ı ziyarete gelen Yunus Emre, derslerinde başarılı olma sözü verdi.