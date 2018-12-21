3 pet şişe getirene bez çanta hediye

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Yeni çevre kanunu ile tekrar hayatımıza giren bez torbalar gençlerin de gündeminde. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, plastik poşetlerin çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi için kampanya başlattı. Parti binasında mini dikiş atölyesi kuran gençler atölyede ve evlerinde bir ay boyunda 3 bin bez torba üretecek. Üretilen bez torbalar 3 adet pet şişe getiren herkese ücretsiz olarak dağıtılacak. Gençler böylelikle plastik şişelerin de toplanmasıyla birlikte proje sayesinde çifte kazanç sağlayacak. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir "Geçmişte naylon poşet yerine, file ve bez çantalar kullanılıyordu. Zamanla alışkanlıklarımız değişti ve yılda kişi başı 400 adet naylon poşet kullanan bir ülke olduk. Bizler çevremizi en büyük emanet olarak görüyoruz. Dünya sadece biz insanlar için değil, hayvan dostlarımız ve bitkiler için de. Bu bilinçle daha temiz bir çevre için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız emek vererek binlerce bez çanta üretecek ve bunları Ankaralı hemşerilerimize dağıtacağız. Bez çanta kullanımının ekolojik sisteme olduğu kadar ülkemizin ekonomisine de önemli katkıları olacak. Dünyamızın devamlılığı ve kaliteli bir yaşam için çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması gerekli. Temiz bir dünya ve sağlıklı nesiller için AK Gençlik Ankara dikiş makinesinin başına geçti" diye konuştu.